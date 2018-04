Dnevnik: NKBM: In še kar naprej se vrti mariborski pralni stroj (5. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - V vodstvu mariborske banke se hvalijo, da so ustanovili posebno delovno skupino in da so nadgradili informacijski sistem za odkrivanje sumljivih transakcij. Ne more pa prikriti, da preprečevanje pranja denarja do zdaj ni bilo njihova največja prioriteta, piše Tomaž Klipšteter v Dnevniku.