Gospodinjstva v Murski soboti imajo spet elektriko

Murska Sobota, 4. aprila - V občini Murska Sobota, kjer je danes popoldan brez elektrike ostalo 3051 gospodinjstev, so odpravili napako, gospodinjstva pa imajo ponovno električno oskrbo, so za STA potrdili na Elektru Maribor. Kot so še dodali, je lahko trenutno brez elektrike nekaj deset odjemalcev, saj preglavice povzroča veter.