Palma de Mallorca, 4. aprila - Jadralke so na španskem otoku Mallorca v olimpijskem dvosedu 470 na regati za pokal princese Sofije danes odjadrale prva finalna plova. Tina Mrak in Veronika Macarol sta ju končali na na tretjem in 12. mestu, skupno pa sta po današnjem dnevu deveti.