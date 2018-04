Delo: Brez poguma in osebnosti (5. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Za slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države ni pravne podlage, je na seji odbora za zunanjo politiko ocenil predsednik odbora Jožef Horvat in s tem ne le končal sejo, temveč tudi zgodbo priznanja - do morebitnega novega poskusa v naslednji vladno-parlamentarni sestavi, piše Boštjan Videmšek v Delu.