Primorske novice: Vetrnice prihajajo stihijsko (5. 4.)

Koper, 4. aprila - O gradnji vetrnih elektrarn, ki bodo precej spremenile podobo krajev med Ilirsko Bistrico, Postojno, Sežano in Kozino, se odloča parcialno in stihijsko. Ne samo brez soglasja energetske stroke, tudi brez celovitega premisleka o prostorskem načrtovanju in razvoju države in občin, piše Marica Uršič Zupan v Primorskih novicah.