Demokracija: Hiša na Roke Roadu (5. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Razkrivamo resnične razloge za bančni kolaps v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja in kdo je zanj kriv. Prav ta prva bančna luknja je ključna za razumevanje, zakaj so se kopači druge počutili varne, močne in nedotakljive. S prvo sanacijo se je začela neskončno dolga sanacija NLB, ki še kar traja, piše Jože Biščak v Demokraciji.