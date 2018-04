Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - Tiskovne agencije so med drugim poročale, da si Avstrija prizadeva za ponovno podaljšanje nadzora na mejah s Slovenijo in Madžarsko, da bo slovenski parlament na eni od izrednih sej obravnaval 22 predlogov zakonov, ter da sta slovenski premier Miro Cerar in makedonski predsednik Gjorge Ivanov potrdila dober odnos med državama.