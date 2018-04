Olimpija z majhno prednostjo v Celje

Ljubljana, 4. aprila - Nogometaši ljubljanske Olimpije so na prvi tekmi polfinala pokala Slovenije premagali Celje z 2:1 (0:1). Za domače sta zadela Dario Čanađija in Abass Issah, za goste pa Dario Vizinger. Že v torek je Aluminij zmagal v gosteh pri Gorici z 2:1. Povratni tekmi bosta 11. in 12. aprila.