Finance: Lahko ICO preživi? (5. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - ICO je bil zanimiv, ker so vsa kriptosredstva rasla. Trg je skoraj vsem kupcem kriptožetonov zagotovil multipliciranje vložka. Zato je bilo kriptožetone preprosto prodajati. V letu 2018 pa se kaže, da vrednosti kriptosredstev lahko upadajo, in to enako hitro kot rastejo. To pa bo močno otežilo zbiranje denarja v tem letu, piše Rok Pikon v Financah.