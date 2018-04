Slovenski startupi lani zbrali rekordnih 140 milijonov dolarjev

Ljubljana, 4. aprila - Startupi slovenskih ustanoviteljev so lani doma in v tujini uspeli zbrati rekordnih 140 milijonov dolarjev kapitala. Večina zaslug gre startupom, ki so kapital zbrali s prvo javno ponudbo kriptožetonov (ICO) - na ta način je bilo zbranih 80 milijonov dolarjev, kažejo podatki skupnosti Silicijevi vrtički, ki povezuje slovenske startupe.