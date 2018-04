Brglez tradicionalno gostil predstavnike romske skupnosti

Ljubljana, 4. aprila - Predsednik državnega zbora Milan Brglez je danes tradicionalno sprejel predstavnike romske skupnosti v Sloveniji, ki so ga seznanili z aktualno romsko problematiko. Do srečanja je prišlo pred prihajajočim svetovnim dnevom Romov, ki ga obeležujemo 8. aprila, so sporočili iz državnega zbora.