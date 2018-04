V Murski soboti več tisoč gospodinjstev brez elektrike

Murska Sobota, 4. aprila - Nekaj pred 16. uro je na območju občine Murska Sobota prišlo do izpada električne energije, po navedbah Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je pri tem brez elektrike ostalo 3051 gospodinjstev. Na Elektro Maribor so za STA pojasnili, da je prišlo do napake na kablovodu.