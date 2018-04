Beatli se bodo z rumeno podmornico vrnili v kinodvorane

Los Angeles, 7. aprila - Mineva 50 let od prve projekcije animiranega filma Yellow Submarine, v katerem člani legendarne britanske skupine The Beatles z rumeno podmornico potujejo po sanjskih svetovih Pepperlanda, v ozadju pa se sliši njihova glasba. Film se bo v novi ločljivosti in z novim zvokom poleti vrnil na velika platna kinodvoran ZDA, Velike Britanije in Irske.