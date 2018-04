Strokovnjaki pozdravili novo prostorsko in gradbeno zakonodajo ter opozorili na izzive

Brdo pri Kranju, 4. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor, Inženirska zbornica Slovenije (IZS) ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) so danes na Brdu pri Kranju pripravili simpoziju Družba, prostor, graditev - Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja. Zbrani strokovnjaki so novo zakonodajo na tem področju pozdravili, a hkrati opozorili na nekatere izzive.