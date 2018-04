Del sindikatov in sveti delavcev na SŽ pozivajo k Berdajsovi razrešitvi

Ljubljana, 4. aprila - Dva sindikata in trije sveti delavcev na Slovenskih železnicah (SŽ) so na Slovenski državni holding, nadzorni svet ter vodstvo železnic naslovili poziv k razrešitvi Silva Berdajsa z vseh funkcij. Berdajsu očitajo kršenje etičnega kodeksa SŽ in zakonodaje.