Na posvetu o slabostih in priložnostih zdravstvenega sistema

Ljubljana, 4. aprila - Zgolj dodaten denar ne bi rešil vseh problemov v zdravstvenem sistemu, so ugotavljali na današnjem posvetu v Ljubljani, ki ga je v sodelovanju z Vzajemno pripravila Poslovna akademija časnika Finance. Opozorili so na nekatere slabosti in tudi svetle točke slovenskega zdravstva ter ga primerjali z ureditvami v nekaterih drugih evropskih državah.