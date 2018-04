V prvih treh mesecih na vzhod Turčije prispelo več kot 17.000 migrantov

Istanbul, 4. aprila - Na vzhod Turčije na meji z Iranom je od začetka leta do 29. marca prispelo 17.847 migrantov, večinoma iz Afganistana. Med migranti so bili tudi državljani Pakistana in Bangladeša, poročanje turškega časnika Hurriyet povzema nemška tiskovna agencija dpa.