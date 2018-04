OZP razpravlja o priznanju Palestine

Ljubljana, 4. aprila - Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) je začel razpravo o pobudi za priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Matej T. Vatovec je v imenu predlagatelja, stranke Levica, dejal, da bi bilo to edino prav in pravično. Gre za vprašanje načelnosti, ne špekulacij o morebitnih posledicah, je dejal.