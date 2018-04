Posebni odposlanec ZN Todt: Slovenija napreduje na področju prometne varnosti

Ljubljana, 4. aprila - Deležniki, ki izvajajo ukrepe za boljšo varnost v cestnem prometu, so združili moči in rezultati so vidni, saj je bilo lani najmanj smrtnih žrtev v prometu, je danes dejal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ki je gostil posebnega odposlanca ZN za varnost v cestnem prometu Jeana Todta. Država po oceni Todta napreduje pri prometni varnosti.