Sindikat o pritisku na čistilke Šolskega centra Velenje

Ljubljana, 4. aprila - Člani Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti so na današnji novinarski konferenci spregovorili o pritisku na čistilke in čistilce Šolskega centra Velenje, ki so dobili odpovedi pogodb o zaposlitvi. V sindikatu so trdno prepričani, da so odpovedi posledica sindikalnega opozarjanja na nesmotrno porabo javnih sredstev.