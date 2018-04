Slovenski in makedonski gospodarstveniki za krepitev sodelovanja

Skopje, 4. aprila - Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Makedonijo je zelo dobro, odlični politični odnosi med državama pa lahko pomembno pripomorejo k njegovi dodatni okrepitvi, so poudarili udeleženci slovensko-makedonske poslovne konference. Premier Miro Cerar je ob tem Makedoniji zagotovil nadaljnjo strokovno in politično podporo Slovenije.