Mariborska občina pozvala k sooblikovanju prehoda v krožno gospodarstvo

Maribor, 7. aprila - Mariborska občina želi v postopku priprave strategije prehoda v krožno gospodarstvo in akcijskega načrta za njeno izvajanje, ki poteka v okviru projekta Interreg Alpine Space Greencycle, pridobiti čim več različnih pogledov. Javnost so zato pozvali, da do 18. aprila s predlogi sooblikuje dokument, ki zajema kar 20 zasnovanih krožnih projektov.