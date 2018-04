V Srbiji obsodili sedem islamistov zaradi pomoči IS

Beograd, 4. aprila - Posebno srbsko sodišče za organizirani kriminal, vojne zločine in teroristična dejanja je danes izreklo obsodilne sodbe sedmerici, ker je zbirala denar za džihadistični skupini Islamska država (IS) in Fronta al Nusra ter jima pošiljala borce za spopade v Siriji. Obsojeni so bili na zaporne kazni od sedem in pol do enajst let.