Sodobna slovaška umetnost v Centru in Galeriji P74

Ljubljana, 5. aprila - V Centru in Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo Sodobna slovaška umetnost. Predstavila bo od legend vzhodne neoavantgarde 60. let minulega stoletja prek uveljavljene srednje generacije do najmlajših umetnikov. Združila bo glavne akterje konceptualnih in postkonceptualnih praks Stana Filka, Juliusa Kollerja, Ilono Nemeth in Lucio Tallovo.