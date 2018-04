Pregovorno natančni Japonci do OI 2020 prehodili zapleteno pot

Tokio, 4. aprila - Tokio je septembra 2013 prejel organizacijo poletnih olimpijskih iger 2020. Pri Japoncih zaenkrat vse teče po načrtih, tudi gradnja je v skladu z urnikom, čeprav pot organizatorjev olimpijskih iger med 24. julijem in 9. avgustom 2020 ter 25. avgustom in 6. septembrom 2020, ko so na sporedu paraolimpijske igre, ni bila vseskozi gladka.