Benn s hat-trickom nad morske pse

New York, 4. aprila - Moštvo severnoameriške hokejske lige Dallas Stars je v severnoameriški ligi NHL v noči na sredo premagalo San Jose Sharks s 4:2 in s tem končalo negativni niz sedmih porazov. Čeprav so zvezde že brez možnosti za končnico, San Jose pa tja uvrščen, to ni motilo Jamieja Benna, ki je za zvezde dosegel kar tri gole.