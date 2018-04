Krajani izbrali idejno zasnovo novega mostu čez reko Sočo

Most na Soči, 4. aprila - Krajani Mosta na Soči so v torek izbrali idejno rešitev načrta novega mostu čez reko Sočo, ki naj bi ga po načrtih začeli graditi jeseni 2020. S 145 glasovi za in le dvema proti so potrdili načrt, ki ga je pripravil ljubljanski arhitekturni biro Trije arhitekti. Vrednost projekta je približno 1,5 milijona evrov.