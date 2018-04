Dnevnik: Kdo bo koga "ko psa"? (4. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - Kletvice potnikov so odmevale skozi kupeje prvega delovnega dne lanskega leta, ko so že dobro uro meni nič, tebi nič čakali na stoječem vlaku. Okoli poldneva se je dvajset prometnikov na Slovenskih železnicah odločilo, da se bodo poigrali z državnim potniškim prometom in da bo imelo nekaj sto potnikov zamudo, v Dnevniku piše Anja Hreščak.