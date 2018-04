Na glavnem turnirju še Uroš Slatinšek

Otočec, 4. aprila - Na odprtem prvenstvu Slovenije v namiznem tenisu na Otočcu bo imela Slovenija v moški konkurenci na glavnem turnirju ob Bojanu Tokiču, Darku Jorgiču in Deniju Kožulu, ki so nanj neposredno uvrščeni, še Uroša Slatinška, medtem ko je Tilen Cvetko s tekmovanjem končal v predkrogu. Drugi slovenski igralci so svojo pot končali v kvalifikacijah.