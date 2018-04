Ljubljana, 3. aprila - Policisti preklicujejo iskanje 84-letne Marije Krušič, ki je danes odšla neznano kam iz doma starejših občanov v Orešju. V iskalni akciji so v večernih urah pogrešano našli v okolici Šmarjete. Pogrešana je bila v slabem zdravstvenem stanju, zato so jo predali zdravstvenemu osebju, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.