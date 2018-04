Newyorške borze končale v zelenem

New York, 3. aprila - Newyorške borze so si opomogle od ponedeljkovih padcev in današnje trgovanje sklenile v zelenih številkah. Borzni analitiki ocenjujejo, da je dvig cen poganjala predvsem rast tehnoloških delnic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Prav tako se je med vlagatelji zmanjšala skrb glede zaostrovanja trgovinskih odnosov med Kitajsko in ZDA.