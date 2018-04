Finance: Ni vsak konj bitcoin in ni vsak hotel turistični biser (4. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Kriptovalute so bolj tvegane, bolj volatilne in manj regulirane kot tradicionalne naložbe. Logično, gre za precej novo vrsto investiranja, tehnologije, ki so marsikomu še neznanka, pa čeprav si upa vlagati v bitcoine. Ker pač "vsi", ker je to moderno, v Financah piše Tanja Smrekar.