Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so zaradi uvedbe elektronskega cestninjenja za tovorna vozila v Sloveniji pri vstopu tovornih vozil iz Hrvaške v Slovenijo na več mejnih prehodih nastajali zastoji. Poročale so tudi o začudenju ameriškega veleposlanika zaradi velike naklonjenosti Slovenije do Rusije.