V Evropi zaradi tehnične težave možne zamude pri polovice letov

Bruselj, 3. aprila - Letalski potniki v Evropi se danes zaradi tehnične težave pri evropski agenciji za varnost zračnega prometa Eurocontrol soočajo z zamudami letov. Napako so odkrili in jo bodo do večera popravili, so zagotovili v Eurocontrolu. V evropski mreži je za danes sicer napovedanih 29.500 letov, približno polovica bi jih zaradi napake lahko imela zamudo.