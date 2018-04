Zaradi poškodbe plinovoda v Kosezah začasna prekinitev oskrbe s plinom

Ljubljana, 3. aprila - Delavci so danes med obnovo plinovodnega omrežja na območju Kosez poškodovali glavni plinovod, preko katerega se z zemeljskim plinom oskrbuje del stanovanj na Ulici Bratov Učakar, Podutiški cesti in Uraničevi ulici. Poškodbo že odpravljajo, bo pa na območju predvidoma do 18. ure prekinjena oskrba z zemeljskim plinom.