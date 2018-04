Tehnološke delnice poganjajo rast na newyorških borzah

New York, 3. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov. Opazneje rastejo predvsem delnice tehnološkega sektorja, ki so bile v ponedeljek pod velikimi pritiski. Skrbi glede zaostrovanja trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko so se danes nekoliko zmanjšale, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.