Pomlad tudi čas prebujanja medvedov

Ljubljana, 4. aprila - Pomlad ni le čas, ko se prebujajo rastline, temveč je tudi čas, ko medvedi zapuščajo svoje brloge in se poveča možnost konflikta s to največjo slovensko zverjo. Ob upoštevanju nekaj osnovnih pravil - pomembno je, da se izogibamo krajem, kjer bi utegnili biti brlogi, in psov ne spuščamo s povodca - se možnost konflikta z medvedom zelo zmanjša.