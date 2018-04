Maribor v gradnjo manjkajoče kanalizacije v treh naseljih

Maribor, 8. aprila - Mariborska občina pospešeno gradi kanalizacijsko omrežje. Mestni svetniki so na dopisni seji, ki jo je župan Andrej Fištravec sklical ta teden po nesklepčnosti na redni seji, potrdili investicijski program za gradnjo manjkajoče kanalizacije v Spodnjem Limbušu, Kamniški grabi in Razvanju. Skupno bo treba za to odšteti 7,2 milijona evrov.