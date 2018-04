Za 17. april napovedana opozorilna stavka v delu Premogovnika Velenje in HTZ

Velenje, 3. aprila - Stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je za 17. april napovedal dveurno opozorilno stavko v delu Premogovnika Velenje in v delu družbe HTZ. Stavkovni odbor SDRES je odločitev o tem sprejel že 28. marca in pričakuje, da se bo stavke udeležilo najmanj 600 zaposlenih v Premogovniku Velenje in HTZ.