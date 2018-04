Stekel bo najobsežnejši kohezijski projekt v Sloveniji

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor ter župani občin Ljubljana, Medvode in Vodice so danes v Ljubljani podpisali pogodbe o sofinanciranju projekta nadgradnje kanalizacije v omenjenih občinah, ki je z vrednostjo več kot 135 milijonov evrov največji kohezijski projekt v Sloveniji. Dela bodo stekla prihodnji teden, so napovedali.