Na Ljubljanski borzi uvodoma najbolj zanimive Krkine delnice

Ljubljana, 3. aprila - Ljubljanska borza je v dopoldanskem delu pretežno v znamenju pozitivnih gibanj. Indeks SBI TOP je v primerjavi s četrtkom - borza je bila v petek in ponedeljek zaradi praznika zaprta - do 11.30 pridobil 0,76 odstotka. Draži se večina delnic v indeksu, za vlagatelje pa so najbolj zanimive Krkine delnice.