Dela Keitha Haringa na ogled v dunajski Albertini

Dunaj, 4. aprila - V dunajskem muzeju Albertina so v letu, ko bi dopolnil 60 let, obsežno razstavo posvetili ameriškemu umetniku Keithu Haringu (1958-1990). Na njej je poudarek na umetnikovem edinstvenem risarskem jeziku, ki se kot umetniška abeceda oziroma rdeča nit vleče skozi vse njegovo ustvarjanje. Razstava bo na ogled do 24. junija.