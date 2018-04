V Krškem vnovična zapora glavnega savskega mosta in železniškega nadvoza

Krško, 3. aprila - Direkcija RS za infrastrukturo in krška občina sta po lanski prenovi glavnega savskega mosta in nadvoza nad železnico oba objekta davi vnovič zaprla za ves promet. Tamkajšnje cestišče morajo namreč še preplastiti z dodatnim slojem asfalta, česar pozimi niso mogli. Dela bodo končali v dveh tednih, za pešce in kolesarje sta most in nadvoz prehodna.