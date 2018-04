Večer: Osnove (3. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Čeprav se zdi oddaljeno in del neke vzporedne in drugačne realnosti, močno odmaknjene od aktualne dnevne politike tako na nacionalni kot regionalni ravni, je odločanje o prihodnosti evropske kohezijske politike eno najpomembnejših področij, ki bo krojilo razvoj in s tem kakovost življenja vsakega posameznika, piše v Večeru Petra Lesjak Tušek.