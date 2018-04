Evropske borze trgovanje po praznikih začele s padci

London/Frankfurt/Pariz, 3. aprila - Osrednje evropske borze, ki so bile v petek in ponedeljek zaprte, so trgovanje po podaljšanem prazničnem koncu tedna danes začele s padci indeksov. Vlagatelje skrbijo predvsem napeti odnosi med ZDA in Kitajsko, saj se bojijo, da se z uvajanjem uvoznih dajatev spuščata v trgovinsko vojno, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.