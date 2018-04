Primorske novice: Ne le delavec, ampak človek (3. 4.)

Koper, 3. aprila - Ob demografski sliki in strukturni neskladnosti na trgu delovne sile, kjer je razkorak med ponudbo kadrov in potrebami delodajalcev vse večji, v gospodarstvu opozarjajo, da bo zaposlovanje tujcev nujno za dolgoročni in trajnostni razvoj v Sloveniji, v Primorskih novicah piše Alenka Tratnik.