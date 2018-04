V CD Enzo Fabiani Quartet in New Ritual Quartet Boris Kovač

Ljubljana, 3. aprila - V sklopu Cankarjevih torkov bosta v Klubu Cankarjevega doma (CD) nocoj nastopila slovenski godalni kvartet Enzo Fabiani in kvartet vojvodinskega glasbenika in skladatelja Borisa Kovača. Na odru CD bodo gostovali ob 25. jubileju Zavoda EN-KNAP, s katerim so v preteklosti sodelovali.