Puigdemont s pritožbo na špansko vrhovno sodišče

Madrid, 3. aprila - Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki je trenutno v nemškem priporu, se je pritožil na špansko vrhovno sodišče in zahteval preklic obtožb proti sebi zaradi upora in zlorabe javnih sredstev, ki jih je špansko pravosodje izdalo proti njemu po lanskoletnem referendumu o samostojnosti Katalonije, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora.