Nemška trgovina na drobno februarja z rastjo

Frankfurt, 3. aprila - Nemška trgovina na drobno je februarja beležila rast, in sicer se je na letni ravni realno povečala za 1,3 odstotka, nominalno pa za 2,5 odstotka. Nemški potrošniki so dobro razpoloženi, saj jih spodbujajo dobre razmere na trgu, nizka brezposelnost in rast plač, kažejo danes objavljeni podatki nemškega statističnega urada.