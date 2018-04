River Plate sredi afere spolnih zlorab mladoletnikov

Buenos Aires, 3. aprila - Več mladih nogometašev je prijavilo spolne zlorabe v argentinskem nogometnem velikanu River Platu, so v ponedeljek zvečer poročale tuje tiskovne agencije. Mladoletne žrtve so bile prisiljenje v spolne odnose v zameno za denar, premeščanje v boljše ekipe in športno opremo, so razkrili preiskovalci.